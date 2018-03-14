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Число хакерских атак на российские объекты выросло в четыре раза
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Число хакерских атак на российские объекты выросло в четыре раза 

Деловая газета «Взгляд» 14 марта 2018
Количество хакерских атак на информационные объекты России, в том числе атак, направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось в 2017 году более чем в четыре раза, сообщили в центре «Антистихия».
«В Российской Федерации за 2017 год более чем в четыре раза возросло количество хакерских атак по сравнению с 2016 годом», — передает РИА «Новости» текст доклада.
По данным центра, больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%). При этом в общем количестве хакерских атак в России DDos-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%. Российские спецслужбы отметили возросшую активность иностранных разведок, пытающихся внедрить вредоносное ПО в информационные системы госорганов страны. Анализ ситуации позволяет сделать вывод о резком обострении противоборства в этой сфере, перешедшего в массированное информационное воздействия с деструктивными целями.
При этом российские ресурсы оказались в большинстве случаев защищены недостаточно, что было вызвано низкой осведомленностью пользователей, отсутствием квалификации у персонала и некачественным доступом в интернет.
Напомним, накануне газета ВЗГЛЯД писала, что руководитель движения в поддержку прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц еще в прошлом году получил бюджет на выборы президента. Якобы, в частности, деньги должны пойти на организацию вбросов в день выборов, провокации и кибератаки на сайты Центризбиркома.
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