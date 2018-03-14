Число хакерских атак на российские объекты выросло в четыре раза

Количество хакерских атак на информационные объекты России , в том числе атак, направленных на компрометацию учетных данных, увеличилось в 2017 году более чем в четыре раза, сообщили в центре «Антистихия».

«В Российской Федерации за 2017 год более чем в четыре раза возросло количество хакерских атак по сравнению с 2016 годом», — передает РИА «Новости» текст доклада.

По данным центра, больше всего атак приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%), а также компрометацию учетных данных (23%). При этом в общем количестве хакерских атак в России DDos-атаки занимают 8%, а манипулирование, взломы СМИ и социальных медиаресурсов — 6%. Российские спецслужбы отметили возросшую активность иностранных разведок, пытающихся внедрить вредоносное ПО в информационные системы госорганов страны. Анализ ситуации позволяет сделать вывод о резком обострении противоборства в этой сфере, перешедшего в массированное информационное воздействия с деструктивными целями.

При этом российские ресурсы оказались в большинстве случаев защищены недостаточно, что было вызвано низкой осведомленностью пользователей, отсутствием квалификации у персонала и некачественным доступом в интернет.