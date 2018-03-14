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Создатель Всемирной паутины выступил против Facebook и Google
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Создатель Всемирной паутины выступил против Facebook и Google 

Мир24 14 марта 2018
Фото: Мир24
На днях Интернету исполнилось 29 лет, и в честь этого события его создатель сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо в Gardian, в котором поделился своим мнением о нынешнем состоянии Сети.
Современное состояние Всемирной паутины ученого попросту ужасает. Больше всего Ли волнует появление в Интернете компаний-монополистов, вроде Facebook и Google, которые стали своего рода привратниками: именно они решают, что показывать пользователям, с какими идеями и взглядами могут познакомиться люди.
Ученый уверен, что эти компании убивают конкуренцию, воздвигая почти непреодолимые преграды для своих соперников. Сейчас именно такие крупные компании, как Facebook и Google, нанимают всех самых талантливых людей в индустрии и приобретают инновационные технологии, становясь чуть ли не единственными их владельцами. Это может привести к тому, что следующие 20 лет станут куда менее прорывными, чем предыдущие, считает ученый.
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Кроме того, централизация Интернета делает его слишком уязвимым. Например, чуть больше недели назад при отключении вэб-сервисов Amazon оказалось недоступным и огромное количество интернет-сервисов по всему миру.
Однако, еще страшнее то, что централизацованный Интернет способствует тому, что его начинают использовать как информационное оружие, как это было в случае с фейковыми новостями в соцсетях во время президентской кампании в США, считает Ли.
Эксперт полагает, что если бы Всемирная паутина была бы более децентрализована, то повлиять на политику США с помощью информационных технологий было бы гораздо сложнее.
Но ждать помощи со стороны самих крупных компаний не стоит, ведь они изначально создавались с прицелом на повышение прибыли, а не на достижение социального благополучия, добавляет ученый.
К счастью, изменить нынешнее состояние Интернета к лучшему все же можно, считает Бернерс-Ли.
Но для этого против нынешнего устройства Сети должны высказаться сами пользователи: лишь их объединенными усилиями можно пошатнуть устоявшуюся монополию гигантских корпораций, уверен эксперт.
сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли — известный британский ученый, один из создателей Всемирной паутины, автор спецификаций URI, URL, HTTP, HTML и действующий глава World Wide Web Foundation — международной некоммерческой организации, занимающаяся разработкой и внедрением стандартов для Интернета, а также вопросами развития и доступности Сети.
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