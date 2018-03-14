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Подростки нашли потайное место для разговоров о самоубийствах
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Подростки нашли потайное место для разговоров о самоубийствах 

Lenta.ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Многочисленные блокировки аккаунтов в соцсетях из-за обсуждений насилия и суицида побудили подростков уйти на другие площадки. Об этом сообщает портал BuzzFeed.
Издание обнаружило, что в сети набирает популярность приложение Vent, изначально предназначенное для людей, испытывающих социальные и психологические проблемы. Там, судя по обсуждениям, они могут «выпустить пар».
«Мне нравится Vent, потому что там можно выбрать эмоцию для каждого поста. Чувствую себя… галактически», — сообщил один из новых юзеров. «Если кто-то из вас, ребята, сталкивается с проблемами с психикой или хочет выговорится, но чувствует, что это слишком личное для Twitter, вы должны загрузить приложение Vent», — рекламирует сервис другой пользователь.
Со слов многих подростков, администрация Twitter стала злоупотреблять полномочиями, блокируя аккаунты, которые кажутся им излишне негативными. «Не вторгайтесь в зону комфорта», — пишут недовольные пользователи. Издание также отмечает, что под блокировку успели попасть аккаунты с большим количеством подписчиков, которые зарабатывали на ретвитах.
Согласно обновленной политике Twitter, администрация вправе заблокировать пользователя, ведущего себя агрессивно. Та же участь может ждать излишне откровенных пользователей, использующих так называемую «тревожную» лексику, то есть связанную с ментальными проблемами или желанием нанести себе физические травмы и причинить боль. К примеру, «тревожными» словами могут быть признаны «умереть» и «суицид».
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