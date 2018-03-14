«Ростелеком» доверил разработку приложения новосибирским стартаперам

«Ростелеком» совместно с Технопарком Новосибирского Академгородка в рамках программы бизнес-акселератора А:СТАРТ начал разработку корпоративного приложения для клиентских мероприятий компании.

За две недели участникам акселератора предстоит разработать для «Ростелекома» программу для получения обратной связи от участников интерактивных клиентских встреч. По замыслу разработчиков приложение должно работать под управлением ОС Android и будет установлено на ограниченное количество мобильных устройств. Оно поможет компании в онлайн-режиме взаимодействовать со слушателями во время презентации продуктов и даст возможность участвовать в опросах в ходе выступления спикеров. Для удобства каждого зарегистрированного пользователя в приложении будет доступна базовая информация: описание услуг, имя выступающего, основные тезисы и т.д.

«Для компаний, которые продвигают на высокотехнологичном рынке свои услуги, чрезвычайно важно не только вовремя получать обратную связь от своих действующих и потенциальных клиентов, но и работать с молодыми и активными людьми, которые делают сферу digital-разработок именно такой, какой мы ее видим сейчас, — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин. — Стартап-комьюнити Сибири богато талантливыми специалистами: им необходимо дать возможность раскрыть свой потенциал и ответить на вызовы современности в условиях цифровой экономики».

«Ведущие компании рынка, в частности «Ростелеком», — флагманы развития отрасли, перед ними стоят задачи, решение которых способно сделать прорыв в той или иной сфере. Формулировка и выпуск этих задач на стартаперское сообщество позволяет включиться в совместный процесс работы и показать новые горизонты для разработчиков. То есть мы находим две интересные точки роста: взаимодействие с «Ростелекомом» и получение хорошего клиента для стартапа, плюс открытие новых сегментов, новых рынков для своих проектов», — заключил руководитель ИТ-секции бизнес-ускорителя А:СТАРТ Руслан Пермяков.

Защита проектов бизнес-акселератора пройдет 27 марта.