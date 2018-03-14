Раскрыты главные цели хакерских атак в России

Эксперты рассказали о главных целях хакерских атак в России

Главными целями хакерских атак на российские информационные объекты в 2017 году являлись вымогательство и хищение финансовых средств, которые превышают 70% от общего числа кибератак, сообщает Центр "Антистихия".

"Основные цели хакерских атак: вымогательство и похищение финансовых средств — 71% атак, пропаганда терроризма и экстремизма в сети — 7%, ущерб в интересах той или иной страны или группы лиц", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Информационная безопасность — одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон.

Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов. Сообщалось, что анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в этой сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.

При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в Совете безопасности РФ отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.

С 1 января 2018 года вступил в силу закон, направленный на защиту критической информационной инфраструктуры России от кибератак.