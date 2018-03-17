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В США начали расследование против Cambridge Analytica и Facebook
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В США начали расследование против Cambridge Analytica и Facebook 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica из-за незаконного использования данных пользователей соцсети во время президентской кампании в США в 2016 году.
"Жители Массачусетс заслуживают ответов незамедлительно от Facebook и Cambridge Analytica. Мы запускаем расследование", — написала Хелей у себя в Twitter.
Ранее компания Facebook удалила из социальной сети страницу лондонской компании Cambridge Analytica, участвовавшей в избирательной кампании президента США Дональда Трампа.
Причиной удаления страницы стало нарушение политики неразглашения данных пользователей. По данным Facebook, разработчик приложения thisisyourdigitallife профессор Кембриджского университета Александр Коган передал Cambridge Analytica и еще одной фирме данные пользователей приложения, связанные с их учетными записями в социальной сети.
Руководство Facebook узнало о нарушении в 2015 году и потребовало удалить данные. Фирма и разработчик приложения заверили социальную сеть, что выполнили требование, но несколько дней назад Facebook стало известно, что данные не были удалены полностью, говорится в сообщении. Страница фирмы была удалена до выяснения подробностей.
В декабре 2017 года СМИ сообщали, что специальный прокурор Роберт Мюллер, который ведет в США расследование так называемого «вмешательства РФ» в выборы в 2016 году, запросил документы у фирмы Cambridge Analytica, в том числе электронные письма всех сотрудников, которые работали с кампанией Трампа. Данные были переданы в комитет по разведке палаты представителей, а глава Cambridge Analytica Александр Никс дал показания перед комитетом по видеосвязи.
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