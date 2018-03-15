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В сети обнаружили очередную страницу с оскорблениями детей
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В сети обнаружили очередную страницу с оскорблениями детей 

Свойкировский.рф 15 марта 2018
Кирово-Чепецкая городская прокуратура в сети Интернет обнаружила страницу в социальной сети «ВКонтакте» с информацией, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних. — Установлено, что электронная страница социальной сети находится в свободном доступе, на ней размещены фотографии несовершеннолетних с комментариями, содержащими нецензурные выражения, оскорбляющие их честь и достоинство, — рассказали в областной прокуратуре. Сейчас исковое заявление о признании информации запрещённой к распространению на территории России направили в суд. Прокуратура ссылается на Конвенцию о правах ребёнка, одобренную Генеральной Ассамблеей ООН, которая гласит, что каждый ребёнок имеет право на жизнь, а государство обеспечивает в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребёнка. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» уточняет, что защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое развитие, является государственной политикой в интересах детей.
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