Ещё
Уязвимости в чипах AMD представляют низкий риск немедленной эксплуатации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уязвимости в чипах AMD представляют низкий риск немедленной эксплуатации 

SecurityLab.ru 19 часов назад
Фото: 3Dnews.ru
Специалисты компании Trail of Bits, проводившие независимую экспертизу уязвимостей в процессорах AMD, подтвердили, что они действительно существуют, однако рядовым пользователям пока не стоит паниковать. Речь идет о ряде проблем в чипах AMD Ryzen и EPYC, напоминающих Spectre и Meltdown, позволяющих получить доступ к высокочувствительной информации и установить вредоносное ПО. Уязвимости были обнаружены исследователями из компании CTS Labs, которые опубликовали информацию о них, не предоставив производителю достаточного времени для изучения проблемы и выпуска соответствующих патчей. Данное решение вызвало шквал критики со стороны экспертного сообщества, заподозрившего, что это просто маркетинговый ход со стороны компании.
«Для большинства пользователей нет риска немедленной эксплуатации данных уязвимостей. Даже если подробности об уязвимостях будут обнародованы, атакующим потребуются значительные усилия для создания инструментов для их эксплуатации. Подобные ресурсы недоступны большинству атакующих», — отметил гендиректор Trail of Bits Дэн Гуидо (Dan Guido).
В своем отчете он более подробно пояснил суть уязвимостей. По его словам, данные проблемы — результат «простых программных ошибок, неясных границ безопасности и недостаточной проверки безопасности». Теоретически, они представляют меньшую опасность по сравнению с Spectre и Meltdown. В общей сложности в процессорах AMD было выявлено 13 уязвимостей, которые разделены на четыре категории: MasterKey, Fallout, RyzenFall и Chimera. Первые три затрагивают модуль AMD Platform Security Processor (безопасная среда для выполнения важных задач). Апгрейд AMD PSP может осуществляться только через обновление BIOS, подписанное криптографическим ключом AMD. Уязвимость MasterKey позволяет атакующему обойти механизм подписи и установить вредоносную прошивку BIOS. RyzenFall и Fallout позволяют злоумышленнику взаимодействовать с API в AMD PSP и таким образом получить полный контроль над компьютером. Наконец, Chimera затрагивает компонент материнской платы чипсета AMD, обеспечивающий связь между процессором, памятью и периферийными устройствами. Проэксплуатировав данную уязвимость, хакер может выполнить код и передать недостоверную информацию на другие компьютеры.
Использование уязвимостей не требует физического доступа к компьютеру, но злоумышленник должен обладать правами администратора, которые он может получить с помощью различных доступных на сегодняшний день методов эксплуатации уязвимостей в Windows, позволяющих повысить привилегии на системе.
Гуидо не рассматривает вышеописанные проблемы как представляющие немедленную опасность, поскольку их эксплуатация — сложный многоступенчатый процесс, который под силу только государственным хакерам, обладающим временем и значительными ресурсами.
Компания AMD пока никак не прокомментировала ситуацию, ограничившись кратким заявлением, что изучает отчет CTS Labs.
SecurityLab.ru: последние новости
Хакеры заражают маршрутизаторы шпионским ПО Slingshot Интернет-провайдеры заражают пользователей майнерами и шпионским ПО Mozilla приоткрыла завесу над всеохватывающей экосистемой мобильного трекинга
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лондон хотел устроить победоносную войну»181
Битва с «Газпромом» рассорила Литву и Латвию10
Джонсон: ответные меры России нанесут вред россиянам214
Раскрыты подробности смерти мужа Анны Чапман164
ЦИК объяснил наличие бюллетеней в урнах до начала выборов287
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Другое
00:59
Украина забывает Крым
Украина Статьи
00:59
«Мы становимся скотами»: Панин обратился к россиянам
Шоу-бизнес
02:34
Россия пощадила Лондон в ответных мерах
Политика Статьи
01:05
Британский МИД анонсировал ответ
Европа В мире
01:19
Украинский телеканал стер Крым с лица Земли
В мире Украина
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
02:34
Британия обсудит дальнейшие меры в отношении РФ
В мире Европа
03:08
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
01:26
Скотланд‐Ярд назвал сроки расследования по делу Скрипаля
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение