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В клиентах YouTube и ВКонтакте появились темные темы
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В клиентах YouTube и ВКонтакте появились темные темы 

iPhones.ru 13 марта 2018
Фото: iPhones.ru
В клиентах YouTube и ВКонтакте появились темные темыУже не первый год от Apple ждут темную тему для операционной системы iOS. Но разработчики из Купертино не спешат с релизом вынуждая сторонних авторов мобильного софта выпускать собственные решения. Сегодня темная цветовая схема появилась в официальном клиенте YouTube. Включить ее можно, открыв настройки профиля.
Вместе с YouTube аналогичное обновление представили и разработчики мобильного клиента отечественной социальной сети ВКонтакте — VK Messenger.
Включить темную тему можно в настройках клиента. Более того, пользователи получили возможность удалять, закреплять и редактировать сообщения в беседах, а также создавать ссылки-приглашения для доступа к диалогам.
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