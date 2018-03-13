В клиентах YouTube и ВКонтакте появились темные темы

В клиентах YouTube и ВКонтакте появились темные темыУже не первый год от Apple ждут темную тему для операционной системы iOS. Но разработчики из Купертино не спешат с релизом вынуждая сторонних авторов мобильного софта выпускать собственные решения. Сегодня темная цветовая схема появилась в официальном клиенте YouTube. Включить ее можно, открыв настройки профиля.

Вместе с YouTube аналогичное обновление представили и разработчики мобильного клиента отечественной социальной сети ВКонтакте — VK Messenger.

Включить темную тему можно в настройках клиента. Более того, пользователи получили возможность удалять, закреплять и редактировать сообщения в беседах, а также создавать ссылки-приглашения для доступа к диалогам.