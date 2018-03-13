Ещё
Джек Дорси — генеральный директор Twitter и Square
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джек Дорси — генеральный директор Twitter и Square 

Investing.com Россия 13 марта 2018
Investing.com — Джек Дорси — очень занятой человек. Он является генеральным директором Twitter и Square (NYSE:SQ) и стоит у истоков обеих компаний.
Увлечение Дорси техникой началось в раннем возрасте. Родившийся в Сент-Луисе в 1976 году, он начал создавать программное обеспечение с открытым исходным кодом уже в подростковом возрасте.
Он учился в Миссурийском университете науки и технологий, а позже перешел в Нью-Йоркский университет. Впрочем, Дорси бросил учебу в 1999-м году на предпоследнем семестре.
В 2000 году Дорси запустил свою первую компанию по отправке курьеров, такси и аварийных служб из интернета. Именно в это время он начал разрабатывать прототип Twitter. Дорси и трое единомышленников запустили Twitter в июле 2006 года. В 2010 году Дорси ушел с поста генерального директора. К тому времени он и его деловой партнер были заняты разработкой технологии мобильных платежей Square. В 2010 году они запустили знаменитое устройство Square, которое подключается к iPhone и аналогичным устройствам. Twitter и Square вышли на IPO в 2015 году, и в том же году Дорси вернулся в Twitter в качестве генерального директора.
Как генеральный директор Square, Дорси вдохновился биткоином, назвав его «трансформирующей технологией». Компания анонсировала торговлю биткоином в своем приложении в 2017 году, и планирует подключить дополнительные услуги на базе биткоина.
По данным Forbes, с учетом акций Twitter и Square, состояние Дорси оценивается примерно в 3,6 миллиарда долларов.
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на фондовых биржах США указали на нейтральное открытие Курс доллара снизился против других основных валют Биткоин подорожал, несмотря на запрет 15 криптовалютных бирж регулятором Франции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля181
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня27
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе32
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию524
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури44
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение