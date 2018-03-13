Джек Дорси — генеральный директор Twitter и Square

Investing.com — Джек Дорси — очень занятой человек. Он является генеральным директором Twitter и Square (NYSE:SQ) и стоит у истоков обеих компаний.

Увлечение Дорси техникой началось в раннем возрасте. Родившийся в Сент-Луисе в 1976 году, он начал создавать программное обеспечение с открытым исходным кодом уже в подростковом возрасте.

Он учился в Миссурийском университете науки и технологий, а позже перешел в Нью-Йоркский университет. Впрочем, Дорси бросил учебу в 1999-м году на предпоследнем семестре.

В 2000 году Дорси запустил свою первую компанию по отправке курьеров, такси и аварийных служб из интернета. Именно в это время он начал разрабатывать прототип Twitter. Дорси и трое единомышленников запустили Twitter в июле 2006 года. В 2010 году Дорси ушел с поста генерального директора. К тому времени он и его деловой партнер были заняты разработкой технологии мобильных платежей Square. В 2010 году они запустили знаменитое устройство Square, которое подключается к iPhone и аналогичным устройствам. Twitter и Square вышли на IPO в 2015 году, и в том же году Дорси вернулся в Twitter в качестве генерального директора.

Как генеральный директор Square, Дорси вдохновился биткоином, назвав его «трансформирующей технологией». Компания анонсировала торговлю биткоином в своем приложении в 2017 году, и планирует подключить дополнительные услуги на базе биткоина.

По данным Forbes, с учетом акций Twitter и Square, состояние Дорси оценивается примерно в 3,6 миллиарда долларов.