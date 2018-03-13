Планшет Chuwi Hi 9 Air получил мощную 10-ядерную SoC MediaTek

Мы давно не слышали о компании Chuwi, выпускающей недорогие планшеты и ноутбуки-трансформеры. На самом деле, с компанией все в порядке, и в подтверждение этих слов разработчик готов представить новый планшет с крупным экраном и 10-ядерной SoC. Планшет называется Chuwi Hi 9 Air, хотя с выпущенной немного раньше моделью Hi 9 он имеет гораздо меньше общего, чем можно было бы предположить по его названию.

Планшет Hi 9 Air снабдили 10,1-дюймовым экраном с разрешением 2560×1600 пикселей (формат 2K). Объем оперативной памяти равен 4 Гбайт, внутренней памяти в устройстве имеется 64 Гбайт. Наиболее интересной частью этого устройства является Система-на-Чипе MediaTek Helio X20, разработанная по 20-нанометровому технологическому процессу. Большой энергоэффективностью данная SoC не обладает, зато имеет неплохую производительность, что для игрового планшета, каковым и позиционируется Hi 9 Air, кажется отнюдь нелишним.

В январе этого года Chuwi выпустила планшет Hi 8 Air. Особенностью этого девайса стало наличие сразу двух систем: Windows 10 и Android 5.1. Планшет работает на 4-ядерной SoC Intel X5 Z8350, имеет 8-дюймовый экран с разрешением FHD, 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти, металлический корпус, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, подключаемая Bluetooth-клавиатура. Стоимость планшета в момент январского анонса озвучена не была.

В какую цену поступит в продажу Chuwi Hi 9 Air и когда именно источник ничего не сообщает.