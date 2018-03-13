«Яндекс» отдал «Алису» в добрые руки

«Яндекс» разрешил всем желающим, разбирающимся в программировании, обучать виртуальный голосовой сервис «Алиса» новым командам и создавать для нее чатботы. Креатив ожидается как от простых пользователей, так и бизнес‐компаний, рассказал РБК представитель «Яндекса».

В настоящее время данная платформа работает в бета-режиме

Спустя некоторое время «Алиса» станет умнее. К примеру, ее могут научить играть в города и показывать прогноз погоды. Все разработанные навыки будут проходить обязательную модерацию, после чего они станут доступны для широкого пользования. С «Алисой» уже работает служба доставки цветов, пиццерия и сайт по поиску пработы.

Невозможно покрыть все потребности пользователей самостоятельно, поэтому мы зовем бизнесы и разработчиков делать свои навыки для «Алисы». А они, таким образом, получают новую аудиторию очень перспективного и быстро растущего рынка голосовых помощников

— представитель «Яндекса».

В настоящее время люди подключаются к платформе бесплатно. В будущем эти услуги могут платными. «Алиса» — голосовой сервис, который работает в поисковом приложении «Яндекса» на iOS и Android, а также в мобильных браузерах и Windows.

На прошлой неделе «Яндекс» сообщил о решении закрыть свой бесплатный фотохостинг «Яндекс. Фотки». Интерес пользователей к нему снизился. Снимки теперь будут храниться в специальной папке на «Яндекс. Диске».