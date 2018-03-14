Создатель Всемирной паутины высказался против Facebook и Google

Создатель интернета сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо, в котором поделился своим мнением о нынешнем состоянии Всемирной паутины. По мнению ученого, компании-монополисты, вроде Facebook и Google , убивают конкуренцию.

Бернерс-Ли считает, что это может привести к тому, что следующие 20 лет станут куда менее прорывными, чем предыдущие, передает "Мир 24" . Кроме того, централизация интернета делает его слишком уязвимым. Это также способствует тому, что Сеть начинают использовать как информационное оружие, как это было в случае с фейковыми новостями в соцсетях во время президентской кампании в США

Эксперт полагает, что если бы Всемирная паутина была более децентрализована, то повлиять на политику США с помощью информационных технологий было бы сложнее.

Ранее сообщалось, что ученые из Массачусетского технологического института в США узнали, что ложные сообщения в социальных сетях распространяются на 70 процентов быстрее правдивых. Для изучения феномена «fake news» исследователи проанализировали сотни тысяч сообщений в Twitter.

Специалисты уверены, что заметную роль в распространении недостоверной информации в интернете играет человеческий фактор, так как «кричащие» заголовки вызывают любопытство и побуждают пользователей быстрее прочитать новость. Данные специалистов из МТИ подтвердили еще шесть независимых аналитических агентств.