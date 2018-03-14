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Создатель Всемирной паутины высказался против Facebook и Google
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Создатель Всемирной паутины высказался против Facebook и Google 

Москва24 14 марта 2018
Фото: Москва24
Создатель интернета сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли опубликовал открытое письмо, в котором поделился своим мнением о нынешнем состоянии Всемирной паутины. По мнению ученого, компании-монополисты, вроде Facebook и Google, убивают конкуренцию.
Бернерс-Ли считает, что это может привести к тому, что следующие 20 лет станут куда менее прорывными, чем предыдущие, передает "Мир 24". Кроме того, централизация интернета делает его слишком уязвимым. Это также способствует тому, что Сеть начинают использовать как информационное оружие, как это было в случае с фейковыми новостями в соцсетях во время президентской кампании в США.
Эксперт полагает, что если бы Всемирная паутина была более децентрализована, то повлиять на политику США с помощью информационных технологий было бы сложнее.
Ранее сообщалось, что ученые из Массачусетского технологического института в США узнали, что ложные сообщения в социальных сетях распространяются на 70 процентов быстрее правдивых. Для изучения феномена «fake news» исследователи проанализировали сотни тысяч сообщений в Twitter.
Специалисты уверены, что заметную роль в распространении недостоверной информации в интернете играет человеческий фактор, так как «кричащие» заголовки вызывают любопытство и побуждают пользователей быстрее прочитать новость. Данные специалистов из МТИ подтвердили еще шесть независимых аналитических агентств.
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