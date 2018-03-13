Интернет-провайдеров обяжут реагировать на противоправный контент

Киберунижениям поставят заслон

В конце апреля на площадке Общественной палаты РФ пройдут слушания, посвящённые интернет-безопасности: по словам Суторминой, у провайдеров сегодня должен быть чёткий механизм реагирования на противоправный контент в Сети. «Я выступлю с инициативой о проведении таких слушаний, куда мы пригласим представителей интернет-отрасли, законодателей, советника президента по развитию Интернета Германа Клименко , представителей МВД прокуратуры . По итогам слушаний мы можем порекомендовать разработать законопроект о правилах реагирования интернет-провайдеров на такие материалы в Сети», — сообщила эксперт.

В 2017 году совет при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Анне Кузнецовой подготовил Хартию интернет-безопасности, которая призвана предотвращать оборот контента, связанного с киберунижениями. Как рассказал «Парламентской газете» один из разработчиков документа, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфеньев, сейчас документ проходит стадию экспертного и межведомственного согласования.

«Это документ саморегулирования, однако его отличие от большинства подобных актов заключается в том, что он устанавливает вполне конкретные требования к сервисам-подписантам Хартии. Во-первых, каждый из них должен иметь канал приёма сообщений пользователей, во-вторых — иметь квалифицированных специалистов, которые будут рассматривать эти обращения с учётом интересов пользователей. На реагирование отводится срок в 48 часов», — отметил Парфеньев.

Кроме того, Хартия рекомендует сервисам иметь системы мониторинга противоправного контента с последующей обязательной перепроверкой таких материалов компетентным специалистом; интенсифицировать работу с правоохранительными органами; проводить информационную кампанию среди пользователей.

Хартия не является нормативным актом и будет носить добровольный характер, однако успешные примеры реализации подобных документов уже есть за рубежом. В частности, в Европе принят Кодекс поведения интернет-индустрии против языка ненависти, среди подписантов которого такие «гиганты», как Facebook, Microsoft и Youtube. «Причём качество исполнения директивы мониторит Еврокомиссия , что добавляет документу серьёзности», — пояснил Парфеньев.

Принятие российского аналога Европейской хартии вряд ли затянется надолго, считает эксперт. Поэтому уже в этом году некоторые сервисы смогут начать работу по прекращению оборота контента, связанного с киберунижениями.

Больше всего деструктивного контента — в самых популярных соцсетях

А пока мониторингом опасного контента в Интернете занимаются аналитические центры, среди которых и центр «Безопасность 2.0», созданный при Общественной палате РФ. Главной задачей структуры является выявление деструктивных материалов в Интернете и социальных сетях, пояснила Елена Сутормина. «Проведённое нами исследование показало, что чаще всего группы, содержащие такой контент, появляются в соцсетях „Вконтакте“ и на „YouTube“. Число активных участников таких групп — 11 тысяч 269 человек», — привела данные эксперт.

Как сообщил сотрудник аппарата руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ Александр Смирнов , среди деструктивного контента в Сети эксперты выделяют несколько групп: это материалы террористическо-экстремистской направленности, просуицидальный контент и группы, популяризирующие криминальную идеологию.

Впрочем, ещё остаются группы, пропагандирующие употребление наркотических средств, добавила руководитель интернет-направления «Молодой Гвардии Единой России» Анна Рогачёва . «Однако в соцсетях остались лишь небольшие такие группы — число их подписчиков не превышает 150 человек. Крупные сообщества блокируются сразу», — указала она.

Эксперт также рассказала об итогах мониторинга состояния информационной безопасности в России, проведённого «Молодой Гвардией». Оказывается, чаще всего с противоправным контентом в Сети сталкиваются жители Приволжского и Центрального федеральных округов, а реже всего — жители Дальневосточного федерального округа.

Так, 23 процента пользователей Рунета регулярно сталкиваются с деструктивными материалами в социальных сетях, ещё 24 процента встречают такой контент несколько раз в месяц. «Больше всего опасного контента в российском сегменте Интернета публикуется в таких соцсетях, как „ВКонтакте“ и „Инстаграм“. И именно эти ресурсы являются наиболее популярными у нашей молодёжи», — сказала Рогачёва.

В связи с этим эксперты выступают за скорейшее принятие мер — как добровольных, так и обязательных — для эффективного прекращения оборота таких материалов в Интернете.