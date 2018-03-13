Не пользуйтесь Разметкой в галерее iOS 11, она небезопасна

Не пользуйтесь Разметкой в галерее iOS 11, она небезопаснаВместе с iOS 11 пользователи получили возможность добавлять аннотации и редактировать фотографии штатными средствами системы. Функция получила имя «Разметка», и использовать ее можно для любой фотографии, добавленной в Галерею.

Используя возможности Разметки, можно закрасить маркером информацию, которую вы бы не хотели показывать посторонним. Номер телефона, адрес, пароль или логин — все это можно скрыть под слоем маркера.

Но, если вы не хотите, чтобы конфиденциальная информация была доступна посторонним — забудьте об этой функции в «Разметке».

Инструмент Маркер можно удалить с помощью простейших операций в графическом редакторе, либо средствами той же Разметки.

Чтобы не быть голословными, мы решили проверить этот факт самостоятельно.

А вот пример от наших коллег с ресурса 9to5mac:

Повышаем яркость фотографии и получаем доступ к закрашенному тексту. В случае с темными фотографиями нужно наоборот снизить яркость.

О какой-либо конфиденциальности с таким инструментом можно забыть.