МГЕР обратится к администрациям соцсетей с просьбой заблокировать опасный для детей контент Elsagate 

«МедиаГвардия» планирует обратится к администрациям популярных социальных сетей с тем, чтобы заблокировать новый тренд опасного для подростков и детей противоправного контента, так называемый Elsagate. Об этом сообщила руководитель проекта «МедиаГвардия», член координационного совета «Молодой гвардии „Единой России“ (МГЕР) Анна Рогачева журналистам.
»Тренд, который есть и приходит на территорию нашей страны — это тренд Elsagate. Есть различные международные герои, есть Эльза из мультфильма «Холодное сердце».
Это тренд на использование популярных среди молодежи героев, таких как человек-паук, Эльза и так далее, которые в видео-формате делают абсолютно страшные, ужасные вещи сексуального и насильственного характера. Это тренд, который чаще всего преобладает на YouTube», — сказала А. Рогачева.
Также она подчеркнула, что МГЕР свяжется с представителями администраций соцсетей ВКонтакте, Instagram, YouTube с тем, чтобы блокировать противоправный контент.
«Все, что сейчас можно сделать — это взаимодействие с социальными сетями. Мы планируем направить обращения к администрациям социальных сетей, таких как Вконтакте, Instagram, YouTube с тем, чтобы блокировать контент данной направленности», — сказала А. Рогачева, отвечая на вопрос корреспондента Агентства «Москва».