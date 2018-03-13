МГЕР обратится к администрациям соцсетей с просьбой заблокировать опасный для детей контент Elsagate

«МедиаГвардия» планирует обратится к администрациям популярных социальных сетей с тем, чтобы заблокировать новый тренд опасного для подростков и детей противоправного контента, так называемый Elsagate. Об этом сообщила руководитель проекта «МедиаГвардия», член координационного совета «Молодой гвардии „Единой России“ (МГЕР) Анна Рогачева журналистам.

»Тренд, который есть и приходит на территорию нашей страны — это тренд Elsagate. Есть различные международные герои, есть Эльза из мультфильма «Холодное сердце».

Это тренд на использование популярных среди молодежи героев, таких как человек-паук, Эльза и так далее, которые в видео-формате делают абсолютно страшные, ужасные вещи сексуального и насильственного характера. Это тренд, который чаще всего преобладает на YouTube», — сказала А. Рогачева.

Также она подчеркнула, что МГЕР свяжется с представителями администраций соцсетей ВКонтакте, Instagram, YouTube с тем, чтобы блокировать противоправный контент.