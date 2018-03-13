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CyberArk приобрела израильскую компанию Vaultive
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CyberArk приобрела израильскую компанию Vaultive 

Anti-Malware.ru 13 марта 2018
Компания CyberArk приобрела израильскую фирму Vaultive и готова предоставить больше решений для безопасной работы в облаке для привилегированных пользователей. В понедельник представители CyberArk написали об этом на своем сайте. Теперь компания владеет конкретными активами Vaultive, что значительно упростит работу владельцев бизнес-аккаунтов и администраторов облачных сервисов и одновременно обеспечит большую безопасность. Финансовые подробности сделки не разглашаются.
CyberArk — израильский поставщик программного обеспечения для информационной безопасности. Организация специализируется на защите и управлении привилегированными пользователями, позволяет компаниям усилить безопасность, повысить продуктивность управления, предотвратить угрозу инсайдерских действий и кибератак.
Vaultive была основана в 2009 году и за время своего существования собрала 19 миллионов долларов инвестиций. Среди инвесторов компании — 406 Ventures, Harmony Partners, New Science Ventures и Founder Collective. Vaultive разрабатывает решения для защиты привилегированных учетных записей, используемых в облачных сервисах. Основная задача компании — смягчать риски безопасности, обеспечивая защиту ключей шифрования, используемых для сохранности облачных учетных записей.
CyberArk будет использовать технологии Vaultive в своем решении Privileged Account Security Solution, предназначенном для гибридных облачных сред и рабочих процессов DevOps. Разработки Vaultive помогут улучшить работу решений типа Saas (Software-as-a-Service), IaaS (Infrastructure-as-a-Service) и PaaS (Platform-as-a-Service).
“Я очень горжусь достижениями Vaultive, — сказал основатель компании Бен Мацкель. — Очевидно, что клиенты хотят единого подхода к безопасности, который гарантирует защиту информации от центра обработки данных до облака. Теперь с технологией Vaultive и участием нашей команды CyberArk обладает уникальными возможностями для удовлетворения этой критической потребности”.
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