Как я обхожу любые блокировки в интернете

Как я обхожу любые блокировки в интернетеНа днях на одном из айтишных форумов натолкнулся на пост, в котором описываются способы сэкономить с помощью VPN и других систем, подменяющих местоположение.

Ценовая политика некоторых сервисов действительно отличается, в зависимости от страны. Например, этим особенно активно пользуются некоторые авиакомпании, стоимость билетов в которых при заказе из США и Индии может отличаться вплоть до 10%.

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Но мне интереснее не сэкономить, а получить доступ к сервисам, которые заблокированы в конкретной стране из-за политических разногласий и других субъективных причин.

В мае 2017 в Украине официально заблокировали «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Mail.ru и «Яндекс». Пообещали, что откроют доступ к сервисам в 2020 году и назвали это расширенными санкциями.

Так руководство страны попыталось прижать заграничные компании, но негативный эффект от этого больше всего ощутили именно местные жители.

Например, когда перестали работать карты и навигатор «Яндекса» в Киеве невозможно было быстро доехать из одного места в другое — только эти сервисы адекватно показывали расположение пробок, и они неожиданно оказались недоступными.

Позже «Яндекс» встроил обход блокировки без дополнительного софта, но многие этого до сих пор не знают, поэтому база для анализа ситуации на дорогах опустела и узнать реальное положение дел стало куда сложнее.

Так как я больше всего времени провожу в Украине, регулярно сталкиваюсь с проблемами на работе, с которыми без обхода блокировок просто не справиться.

Например, в iPhones.ru у нас принято обмениваться фотографиями и другими данными именно через диск от «Яндекса», поэтому мне приходится постоянно подключать VPN и другие инструменты.

Что не показывают российские или украинские сети, видно из норвежской или румынской. Вы становитесь частью одной из последних через VPN, и ваш провайдер не знает, куда вы из нее заходите.

Для обхода использую Opera и TunnelBear

На iPhone и Mac доверяю двум решениям для обхода блокировок в интернете: бесплатные инструменты Opera и платный TunnelBear.

Через VPN можно обойти практически любые запреты, но бездумно подключаться к любому такому сервису не стоит. Вы направите весь свой трафик через него и откроете доступ к своей информации. Используйте только проверенные.

На Mac это выглядит как отдельный браузер Opera со встроенным VPN, а также системное приложение TunnelBear, которое гонит через эту систему весь трафик с компьютера.

На iPhone использую два приложения: Opera VPN и TunnelBear. Оба берут на себя весь трафик со смартфона и игнорируют большинство ограничений.

Opera предлагает бесплатный режим, который работает достаточно медленно, но относительно уверенно.

TunnelBear ограничивает бесплатное использование на отметке в 500 мегабайт, но предлагает платный «самолет».

Получается, когда скорость для меня не важна, я подключаю Opera и скачиваю файлы с «Яндекса» и провожу другие необходимые манипуляции. Если же нужно сделать что-то максимально быстро, использую TunnelBear, который в этом случае пока не подводил.

TorBrowser для этих целей не подходит

TorBrowser перебрасывает ваше интернет-соединение через несколько других компьютеров и маршрутизаторов. Так он скрывает вас от возможного контроля и гарантирует безопасность и анонимность — по крайней мере, в теории.

По состоянию на начало 2015 года сеть Tor обслуживало больше 6-ти тысяч специальных маршрутизаторов. До 2018 их количество точно выросло, но по моим ощущениям число заинтересованных пользователей увеличилось еще больше.

С помощью TorBrowser действительно можно обойти большинство блокировок, но сделать это выйдет настолько медленно, что от полученного результата уже не будет большого смысла.

Так как скорость работы системы меня не устраивает, для простого обхода блокировок я ее не использую.

Тем не менее, приложение браузера установлено на моем Mac на случай важных операций в незащищенных сетях. Но это не относится к теме этого обсуждения.

С обходом блокировок в Украине спорно

На конец февраля 2018 года «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Яндекс» попали в 10-ку самых популярных веб-сайтов, которыми пользуются украинцы — об этом сообщили ребята из аудиторской компании Factum Group.

Тем не менее, исследователи уточнили, что по месячному охвату эти российские сервисы находятся гораздо ниже — например, «ВКонтакте» только 9-й, а другие вообще не попали в 10-ку сервисов.

Они объясняют это тем, что аудитория у российских сервисов есть, и она очень активная. Но вот ширины ей явно не хватает — сервисами фактически пользуются единицы, а другие попросту отказались от них и по возможности перешли на аналоги.

И мне кажется, дело здесь не в том, что кто-то не разобрался в использовании VPN. На самом деле, это достаточно простой костыль, но он все равно мешает сидеть в том же «ВКонтакте» или искать информацию через «Яндекс».

Обычно пользователи ищут заменители

Несмотря на то, что блокировку любых ресурсов действительно можно обойти, большинство пользователей пытается избежать трудностей и просто ищет замену для сервисов, которые попали под запрет.

Например, вместо «ВКонтакте» в Украине давно используют Facebook и Instagram, а сервисы Google стали единственным адекватным вариантом вместо решений «Яндекса».

Мои наблюдения показывают, что действительно пытаются использовать VPN и другие инструменты только те, кто связаны с определенными ресурсами по работе. Например, конкретно мне нужны файлы с диска от «Яндекс», а кто-то может работать по SMM в том же «ВКонтакте».

В итоге, получается, что блокировки со стороны государства действительно влияют на наше отношение к тем или иным ресурсам. Ими становится сложно пользоваться, и многие перестают это делать.

Не вижу в этом ничего позитивного, но и реального решения проблемы предложить не смогу.