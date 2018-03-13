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Систему онлайн-оплаты студенческих проездных могут разработать в Москве к новому учебному году
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Систему онлайн-оплаты студенческих проездных могут разработать в Москве к новому учебному году 

Агентство «Москва» 13 марта 2018
К осени 2018 г. в Москве может начать работу система онлайн-оплаты студенческих проездных. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Мосгордумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
«В целом департамент транспорта подержал инициативу студентов о возможности пополнения студенческих социальных карт для пользования городским общественным транспортом через сервис онлайн-банкинга. Более того, в городе уже разрабатывается система, когда с помощью онлайн-платежа можно будет пополнять проездные, студенческие билеты. Скорее всего, по прогнозам департамента транспорта, такая опция появится с нового учебного года», — заявил депутат.
К. Щитов пояснил, что социальную карту можно будет пополнить через мобильное приложение.
«С помощью мобильного приложения можно будет пополнить свою социальную карту и дальше ее нужно будет приложить к терминалу до прохода через турникет», — добавил он.
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