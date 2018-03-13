Создатель интернета назвал главную проблему сети

Сегодня Всемирная паутина отмечает свой 29-ый день рождения. В связи с этой знаменательной датой один из её отцов — британский учёный, изобретатель URI, URL, HTTP и HTML Сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли — опубликовал открытое письмо, в котором назвал главную проблему интернета и тех, кто в этом виноват. По мнению Бернерса-Ли, в наши дни в сети доминируют несколько глобальных платформ, таких как Facebook и Google , которые злоупотребляют своим положением на рынке.

Они «контролируют, какие идеи и мнения люди видят и разделяют», при этом не заботясь о социальных благах человечества, а думая исключительно о повышении собственных прибылей. Такие компании скупают инновации пачками и ежегодно поглощают сотни молодых и перспективных стартапов. Впоследствии множество уникальных разработок так навсегда и пропадают во чреве Facebook или Google, вместо того чтобы приносить ползу обществу. Британский ученый полагает, что из-за такой политики следующие 20 лет истории человечества окажутся гораздо менее инновационными, чем предыдущие.

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