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Соцсеть «ВКонтакте» добавила в настольный мессенджер темную тему
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Соцсеть «ВКонтакте» добавила в настольный мессенджер темную тему 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: pixabay.com
Специалисты социальной сети «ВКонтакте» обновили десктопный мессенджер и добавили в него темную тему оформления, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Российская соцсеть «ВКонтакте» обновила свой десктопный мессенджер и добавила в него новую темную тему», — говорится в сообщении.
Новое масштабное обновление VK Messenger для рабочего стола теперь позволяет редактировать, закреплять и удалять сообщения для всех. Также появилась возможность создавать чаты с друзьями и обмениваться аудиосообщениями, а также генерировать ссылки для приглашения в чат.
Администраторы в ВК теперь смогут подключать неограниченное число групп, а также настроить уведомления для моментального реагирования на вопросы клиентов.
Мессенджер был выпущен для macOS, Windows и Linux в прошлом году. Он позволяет не только вести обмен текстовыми сообщениями, но и делать пересылку фотографий, документов и аудиосообщений.
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