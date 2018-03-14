Соцсеть «ВКонтакте» добавила в настольный мессенджер темную тему

Специалисты социальной сети «ВКонтакте» обновили десктопный мессенджер и добавили в него темную тему оформления, сообщает Федеральное агентство новостей

«Российская соцсеть «ВКонтакте» обновила свой десктопный мессенджер и добавила в него новую темную тему», — говорится в сообщении.

Новое масштабное обновление VK Messenger для рабочего стола теперь позволяет редактировать, закреплять и удалять сообщения для всех. Также появилась возможность создавать чаты с друзьями и обмениваться аудиосообщениями, а также генерировать ссылки для приглашения в чат.

Администраторы в ВК теперь смогут подключать неограниченное число групп, а также настроить уведомления для моментального реагирования на вопросы клиентов.

Мессенджер был выпущен для macOS, Windows и Linux в прошлом году. Он позволяет не только вести обмен текстовыми сообщениями, но и делать пересылку фотографий, документов и аудиосообщений.