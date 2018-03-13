Tinder назвал самые привлекательные женские имена в России

Tinder назвал самые привлекательные женские имена среди российских пользователей. Приложение для знакомств составило собственный рейтинг. Об этом компания рассказала «Собака.ru».

Так, по статитсике, российские пользователи чаще всего свайпают вправо женщин с именем Кристина, на втором месте — Елизавета, а на третьем — Валерия. В топ-10 также вошли Ангелина, Милана , Илона, Ксения, Виолетта, Дарина и Влада.

Тем не менее, имя — не главный фактор, который влияет на успех в приложении: фотографии пользователей в одежде ярких цветов привлекут больше внимания. В Международный женский день Tinder сообщил о том, что пожертвует до 200 тысяч долларов за гендерное равенство.

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