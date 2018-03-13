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Заплати налоги и живи спокойно: Coinbase выпустила калькулятор для расчета налогов
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Заплати налоги и живи спокойно: Coinbase выпустила калькулятор для расчета налогов 

BitCryptoNews 13 марта 2018
Фото: BitCryptoNews
Coinbase запустил новый инструмент для подсчета прибыли и убытков от сделок с криптовалютой. Калькулятор окажет пользователям платформы содействие в соблюдении требований налоговой службы США.
Калькулятор можно использовать для генерирования отчета, в котором отображается прибыль на вложенный капитал (или убытки) пользователей платформы на основе метода расчета ФИФО (по ценам первых по времени закупок).
В блоге компании также говорится о том, что применение нового инструмента сопровождается рядом оговорок, а именно: в первую очередь, он предназначен для тех пользователей, которые вели торговлю исключительно на платформе Coinbase и не рекомендуется к использованию для тех, кто приобрел цифровые активы где-то в другом месте или принимал участие в первичном размещении монет.
Обращается внимание и на то, что калькулятор выполняет предварительный расчет прибылей/убытков для поддержки клиентов платформы, и полученный отчет нельзя использовать в качестве официального налогового документа без подтверждения результатов финансовой деятельности налоговым специалистом.
Калькулятор прибылей и убытков — не первый шаг, предпринятый платформой Coinbase в сфере налогообложения. В январе они напомнили своим пользователям о том, что несут ответственность за прибыль на вложенный капитал в рамках юрисдикции США и даже разместили соответствующий баннер.
Вопрос налогообложения и криптовалют всегда актуален, особенно с тех пор, как Налоговое управление США объявило в 2014 году о том, что будет рассматривать криптовалютные активы как налогооблагаемую форму собственности, чего нельзя сказать о фиатных деньгах.
Тема налогов имеет для Coinbase особую значимость, так как платформа проходила по судебному иску от Налогового управления, когда они занимались сбором информации о пользователях-резидентах США, выискивая таким образом потенциальных неплательщиков налогов.
В конечном итоге, после получения распоряжения от окружного судьи в ноябре 2017 года стартап Coinbase должен был отправить информацию о 13 тыс. пользователях, которые проводили сделки на платформе в период с 2013 по 2015 годы.
фото: Coinbase / Medium, Pexels
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