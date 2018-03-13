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Новейшие процессоры AMD не работают с Windows 7
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Новейшие процессоры AMD не работают с Windows 7 

Вести.Ru 13 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Новая линейка настольных процессоров Raven Ridge, выпущенная компанией AMD в феврале, оказалась несовместима с операционной системой Windows 7. Предположительно, поддержка «семерки» была убрана «из-за проблем, связанных интерфейсом ACPI в BIOS», сообщил пользователь сайта Reddit под ником roflmaono.
По его словам, это ограничение нельзя обойти до тех пор, пока не будет выпущено обновление BIOS для требуемых ACPI разрешений на Windows 7. Использование внешней графики также не поможет решить проблему.
По состоянию на февраль, Windows 7 — вторая (41,59%) самая популярная в мире версия Windows после Windows 10 (43,53%). При этом еще в январе «семерка» удерживала первое место (данные StatCounter).
Фаза бесплатной основной поддержки всех версий Windows 7 (Enterprise, Home Basic, Home Premium, Ultimate и Starter) истекла в 2015 году. Срок расширенной поддержки ОС закончится в 2020-м.
Несмотря на это, в прошлом году Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 на старом «железе». Пользователи, которые попытаются установить последние обновления безопасности на компьютерах с новейшими процессорами, столкнуться с ошибкой о «неподдерживаемом оборудовании».
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Ранее от поддержки устаревшей ОС Microsoft для своих новейших процессоров официально отказалась Intel.
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