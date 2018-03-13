Как работает iCloud? Все, что вы должны знать про облако Apple

iCloud от Apple несколько отличается от других облачных хранилищ. Давайте разберемся, в чем особенности «яблочного» облака и как оно работает. iCloud был представлен Apple еще в 2011 году. Это огромное серверное пространство, где Apple централизованно хранит все данные пользователей, позволяя им иметь постоянный доступ к файлам со своего устройства Apple — iPhone, iPad или Mac.

iCloud можно представить как виртуальный жесткий диск, 5 ГБ которого доступны бесплатно. Тем не менее, хранить на этом диске «что попало» нельзя: только то, что разрешит Apple. Более того, загрузить файлы на облако можно лишь через соответствующее приложение. Ваши файлы в iCloud сортируются соответственно фиксированной структуре папок.

Если у вас есть несколько устройств Apple, зарегистрированных под одним и тем же идентификатором в iCloud, они будут автоматически синхронизироваться. Тогда, например, добавление контакта на ваш iPhone автоматически добавит его в контакты и на iPad.

iCloud сохраняет всю информацию с ваших устройств, а значит, вам почти всегда будет доступна резервная копия данных, с помощью которой можно легко настроить новое устройство или восстановить утерянную информацию. Бэкапы делаются ежедневно, автоматически и через Wi-Fi. Для этого устройство должно быть включено, заблокировано и подключено к источнику питания.

Существуют и другие независимы сервисы, которые являются частью iCloud. Например, iCloud Drive — одна из таких служб, которая позволяет хранить и управлять документами в iCloud. А iCloud Photo Library — сервис, где могут храниться ваши фотографии и видео. Опрос: Вы храните файлы на облаке? Да, это удобно и экономит память на ПК/смартфоне Нет, потому что без доступа в интернет я останусь без файлов Храню на облаке только те файлы, которые жалко удалить Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Тестируем аккумулятор iPhone: как проверить емкость батареи

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