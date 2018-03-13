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«Телеграм»: самый популярный только в Иране
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«Телеграм»: самый популярный только в Иране 

Русская Семерка 13 марта 2018
Фото: Русская Семерка
Similarweb подвел статистику пользования мобильными мессенджерами в мире. Критерием оценки стало количество устройств, на которых они установлены. В тройку лидеров попали WhatsApp, Facebook Messenger и Viber с показателями в 55%, 34% и 6% соответственно.
WhatsApp оказался установлен на более чем 90% гаджетов в 45 странах. Кстати, в России он тоже занимает лидирующее положение, а в Индии стоит на 95% устройств (75% пользователей обращаются к нему ежедневно). В Великобритании мессенджер установлен на 84% устройств, работающих под ОС Android, и 56% пользователей используют его ежедневно.
Facebook Messenger занимает доминирующие позиции только в 8 странах. Удивительно, но самый высокий показатель по этой программе оказался на Филиппинах — 91%. А в Соединенных Штатах и Франции она установлена на 60% устройств, и 41% пользователей обращаются к ней каждый день.
Viber популярнее всего в 10 государствах — это страны Восточной Европы, Армения, Таджикистан и Эфиопия.
После тройки лидеров программы расположились в следующем порядке: Line, Imo free video calls and chat, WeChat, Telegram и KakaoTalk. Примечательно, что Telegram по количеству установок на телефон держит первенство только в одной стране — Иране.
А темная лошадка — китайский WeChat — внезапно стал открытием сезона и сейчас уже перешагнул отметку в миллиард пользователей. Впрочем, это не удивительно: уже сейчас WeChat — крупнейшая социальная сеть Поднебесной. С ее помощью можно не только общаться с друзьями и семьёй, но и совершать покупки, записываться на приём к врачу, заказывать такси. Она стала неотъемлемой частью повседневной жизни городского жителя Китая, сообщает BBC.
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