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Facebook превратил selfy-палку в робота на колесах
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Facebook превратил selfy-палку в робота на колесах 

Русская Семерка 13 марта 2018
Фото: Русская Семерка
Вскоре фотографии для Instagram, Facebook или WhatsApp не нужно будет делать самостоятельно. В Facebook изобрели робота-дрона, который сопровождает хозяина страницы весь день и делает его фотографии, сообщает CNN.
Компания уже запатентовала изобретение. Робот представляет собой колесную платформу по схеме трицикл, на которой установлен управляемый кронштейн с микрофоном, камерой и экраном. Он может создавать трансляции, снимать видео и фото, а благодаря системе гирокомпасов робот может балансировать даже на двух из трех своих колес. Пока маленький цифровой «папарацци» может следовать за хозяином только в пределах дома, но в будущем изобретатели планируют «научить» его передвигаться и по улице.
— Facebook — это прекрасный инструмент для того, чтобы распространять информацию и делиться ей, — говорит Кристофер Акессон, профессор робототехники Университета Карнеги-Меллона. — Например, с помощью этих роботов мы планируем проводить трансляции спортивных соревнований в школах. Этом поможет родителям не пропускать игры своих детей, даже если они не могут присутствовать на них лично.
Напомним, что попытку сделать виртуальный мир более реальным Facebook предпринял еще в 2015 году, внедрив функцию видеозвонка. В 2017 Instagram дал возможность пользователям запускать прямой эфир с функцией общения.
Пока изобретение остается нишевым продуктом. Его цена, а речь идет о нескольких тысячах долларов, остается очень высокой для широкого покупателя.
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