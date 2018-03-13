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Вашингтон стал первым штатом с нейтральным интернетом
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Вашингтон стал первым штатом с нейтральным интернетом 

Русская Семерка 13 марта 2018
Фото: Русская Семерка
Вашингтон стал первым штатом в Америке, где был принят закон о сетевом нейтралитете. В понедельник, 5 марта, демократ-губернатор Джей Инсли подписал законопроект номер 2282, который установил, что отныне интернет-провайдерам запрещается влиять на сайты и на трафик.
The Verge сообщает, что принять этот закон удалось после того, как Федеральная Комиссия внесла правки в спорные моменты закона.
Теперь интернет-провайдерам запрещено блокировать юридический контент сайта, приложения и услуги. Также запрещено дросселирование сайтов, когда происходит падение скорости соединения и оплату приоритетов, когда провайдеры выбирают трафик, который наиболее выгоден.
Сторонниками закона стали сетевые сервисы, такие, как Google, Facebook и Twitter. Они утверждали, что провайдеры злоупотребяли своими полномочиями и поддержали его ещё в 2015 году, в бытность президентства Обамы. Против этого документа выступали крупнейшие сетевые провайдеры, которые боялись, что эти ограничения могут повлиять на инвесторов.
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