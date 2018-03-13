Вашингтон стал первым штатом с нейтральным интернетом

Вашингтон стал первым штатом в Америке, где был принят закон о сетевом нейтралитете. В понедельник, 5 марта, демократ-губернатор Джей Инсли подписал законопроект номер 2282, который установил, что отныне интернет-провайдерам запрещается влиять на сайты и на трафик.

The Verge сообщает, что принять этот закон удалось после того, как Федеральная Комиссия внесла правки в спорные моменты закона.

Теперь интернет-провайдерам запрещено блокировать юридический контент сайта, приложения и услуги. Также запрещено дросселирование сайтов, когда происходит падение скорости соединения и оплату приоритетов, когда провайдеры выбирают трафик, который наиболее выгоден.