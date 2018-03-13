В Общественной палате назвали соцсети с наибольшим числом деструктивных групп

«С января этого года при Общественный палате действует мониторинговый центр «Безопасность 2.0», который выявляет опасный контент в Интернете. Чаще всего группы, содержащие такой контент, появляются в соцсетях «ВКонтакте» и на YouTube. Число активных участников таких групп — 11 тысяч 269 человек», — привела данные Сутормина.