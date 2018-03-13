В Общественной палате назвали соцсети с наибольшим числом деструктивных групп 

Чаще всего группы, содержащие опасный контент, создаются в социальных сетях «ВКонтакте» и YouTube. Число активных участников таких групп превышает 11 тысяч человек, рассказала «Парламентской газете» председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
«С января этого года при Общественный палате действует мониторинговый центр «Безопасность 2.0», который выявляет опасный контент в Интернете. Чаще всего группы, содержащие такой контент, появляются в соцсетях «ВКонтакте» и на YouTube. Число активных участников таких групп — 11 тысяч 269 человек», — привела данные Сутормина.
По её словам, среди деструктивного контента в Интернете эксперты выделяют несколько групп: это материалы террористическо-экстремистской направленности, просуицидальный контент и группы, популяризирующие криминальную идеологию. «Собранные Общественной палатой данные будут переданы в прокуратуру и Роскомнадзор для оперативного реагирования. Наша задача — закрыть деструктивные группы в социальных сетях», — заявила эксперт.