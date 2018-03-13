«Русский Стандарт» составил портрет пользователя интернет— и мобильного банков

Банк «Русский Стандарт» проанализировал поведение своих клиентов в интернет— и мобильном банках, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Портрет пользователя интернет— и мобильного банков «Русского Стандарта» разнится в зависимости от платформы доступа к финансовым услугам. Так, дистанционными каналами общения предпочитают пользоваться и мужчины и женщины практически в равных долях. Мужчинам принадлежит совсем незначительное преимущество, в интернет-банке RSB Online их 51,4%, а в мобильном банке RSB Mobile на пользователей-мужчин приходится 54,4%», — говорится в релизе.

Предпочтение интернет-банку отдают более зрелые клиенты (44,5% пользователей RSB Online в возрастной группе 40—60 лет), а мобильный банк выбирают более молодые — 40% пользователей от 30 до 40 лет.