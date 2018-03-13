В Firefox буду отключены API для датчиков приближения и освещения

Начиная с версии Firefox 60, релиз которой запланирован на май 2018 года, сайты не смогут использовать этот браузер для доступа к датчикам, предоставляющим информацию о приближении и окружающем освещении.

В настоящее время такой доступ у сайтов есть благодаря реализованным в Firefox API, известным как W3C Proximity и Ambient. Однако разработчики Mozilla приняли решение отключить доступ по умолчанию к этим двум API.

Сами API не будут удалены, добавятся лишь две настройки, контролирующие их состояние, они буду отключены по умолчанию. На деле это будет значить, что пользователю придется вручную активировать два «флажка», прежде чем какой-либо сайт сможет получить данные с датчика приближения и окружающего освещения.

Эти две настройки будут доступны на странице настроек Firefox about:config. На скриншоте ниже показана последняя версия Firefox Nightly, в которой две эти настройки отключены.

Также в новой версии Firefox разработчики предусмотрели еще три настройки, которые отвечают за следующее: включить или отключить все API для датчиков, включить или отключить API датчика ориентации устройства и включить или отключить API Motion Sensor.

device.sensors.enabled device.sensors.orientation.enabled device.sensors.motion.enabled

Эти три настройки по умолчанию будут активированы, так как доступ к ним необходим многим сайтам.

Причиной отключения по умолчанию API датчика приближения и освещения стало исследование эксперта Лукаша Олейника, в котором эксперт продемонстрировал возможные способы атак на этот API, которые могут осуществить злоумышленники и рекламные сети.

Например, Олейник утверждал, что W3C Proximity Sensor API может позволить веб-сайтам и рекламодателям запрашивать местоположение соседних объектов в отношении смартфона или планшета пользователя. Кроме того, он также утверждал, что вредоносные сайты могут использовать API W3C Ambient Light Sensor для кражи данных браузера.