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Онлайн-переводы UNIStream теперь можно отправлять в грузинских лари и узбекских сумах
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Онлайн-переводы UNIStream теперь можно отправлять в грузинских лари и узбекских сумах 

Банки.ру 13 марта 2018
«С помощью сервиса онлайн переводов UNIStream теперь можно отправлять денежные переводы в Грузию и Узбекистан с выплатой в национальной валюте с любой банковской карты Visa, Mastercard, „Мир“. При отправке переводов с конвертацией в национальную валюту, тариф составит 0%. Пока данный функционал доступен клиентам на сайте online.unistream.ru, но вскоре он появится и в мобильном приложении „UNIStream Переводы“ (UNISTREAM TRANSFERS), разработанном для отправки переводов по системе UNIStream с любых банковских карт для пользователей мобильных устройств на базе iOS и Android», — говорится в релизе.
Перевод, отправленный на сайте online.unistream.ru с выплатой в лари и сумах, моментально доступен к получению наличными в офисах банков-партнеров.
В Грузии получить перевод в лари можно в следующих банках: Ти-Би-Си Банке, МФО Бонако, АО Карту Банк, МФО Альфа-Экспресс. В Узбекистане получить перевод в сумах по системе UNIStream можно в 32 офисах Капиталбанка в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Намангане, Коканде, Фергане, Термезе и Нукусе, добавили в пресс-службе.
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