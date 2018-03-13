Онлайн-переводы UNIStream теперь можно отправлять в грузинских лари и узбекских сумах

«С помощью сервиса онлайн переводов UNIStream теперь можно отправлять денежные переводы в Грузию Узбекистан с выплатой в национальной валюте с любой банковской карты Visa , Mastercard, „Мир“. При отправке переводов с конвертацией в национальную валюту, тариф составит 0%. Пока данный функционал доступен клиентам на сайте online.unistream.ru, но вскоре он появится и в мобильном приложении „UNIStream Переводы“ (UNISTREAM TRANSFERS), разработанном для отправки переводов по системе UNIStream с любых банковских карт для пользователей мобильных устройств на базе iOS и Android», — говорится в релизе. Перевод, отправленный на сайте online.unistream.ru с выплатой в лари и сумах, моментально доступен к получению наличными в офисах банков-партнеров. Намангане, Коканде, Фергане, Термезе и В Грузии получить перевод в лари можно в следующих банках: Ти-Би-Си Банке, МФО Бонако, АО Карту Банк, МФО Альфа-Экспресс. В Узбекистане получить перевод в сумах по системе UNIStream можно в 32 офисах Капиталбанка в Ташкенте, Самарканде, Бухаре Нукусе , добавили в пресс-службе.