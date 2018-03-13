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Искусственный интеллект сделал предсказание о порно будущего
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Искусственный интеллект сделал предсказание о порно будущего 

360tv.ru 13 марта 2018
Сотрудники популярного интернет‐ресурса для взрослых YouPorn с помощью нейронной сети вычислили, какие видео будут искать пользователи в 2018 году.
Проанализировав поисковые запросы пользователей портала, нейронная сеть составила перечень предполагаемых тегов, по которым в 2018 году будут искать видео для взрослых. В списке оказались имена главных героев фильма «Черная пантера», а также запросы «прыскай и плати», «зависший член» и «час немецкой мамы».
Кроме того, по мнению искусственного интеллекта, будут пользоваться популярностью и менее очевидные запросы. Среди них ИИ назвал «грандджоб» и «взрослый гаргазм». Также цифровой разум предсказал популярность «сенатору Сторми» — порнозвезде и стриптизерше Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), которая недавно заявила о намерении баллотироваться в парламент США, а также заявила о своей интимной связи с президентом США Дональдом Трампом.
В Индии отец отрубил спящему сыну правую кисть, так как посчитал, что тот слишком много времени уделяет просмотру порно. По мнению отца, эта привычка пагубно сказывалась на работоспособности сына и его самочувствии.
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