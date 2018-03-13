Искусственный интеллект сделал предсказание о порно будущего

Сотрудники популярного интернет‐ресурса для взрослых YouPorn с помощью нейронной сети вычислили, какие видео будут искать пользователи в 2018 году.

Проанализировав поисковые запросы пользователей портала, нейронная сеть составила перечень предполагаемых тегов, по которым в 2018 году будут искать видео для взрослых. В списке оказались имена главных героев фильма «Черная пантера», а также запросы «прыскай и плати», «зависший член» и «час немецкой мамы».

Кроме того, по мнению искусственного интеллекта, будут пользоваться популярностью и менее очевидные запросы. Среди них ИИ назвал «грандджоб» и «взрослый гаргазм». Также цифровой разум предсказал популярность «сенатору Сторми» — порнозвезде и стриптизерше Стефани Клиффорд (Сторми Дэниелс), которая недавно заявила о намерении баллотироваться в парламент США , а также заявила о своей интимной связи с президентом США Дональдом Трампом