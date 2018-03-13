«Яндекс» разрешил пользователям обучать «Алису»

«Яндекс» представил новую платформу «Яндекс. Диалоги» для регистрации и разработки собственных чат-ботов. С помощью платформы можно научить голосового помощника «Алису» нужным навыкам.

Обученная «Алиса» станет действовать, как только пользователь произнесёт кодовое слово. В ходе диалога она будет передавать реплики пользователей на сервер компании, а пользователям отвечать им заданным текстом или ссылками. Ранее это могли делать только разработчики «Яндекса».

"Яндекс" также разрешил подключать к «Алисе» сторонние службы. Чат-боты компаний могут научить «Алису» заказывать пиццу или доставку цветов.

В частности, сервис уже тестирует сеть пиццерий «Папа Джонс». Для заказа необходимо лишь назвать «Алисе» вид пиццы, количество, адрес и время доставки, после чего будет оформлен заказ. Общение с «Алисой» позволит сократить время оформления заказа и привлечёт к сети внимание молодых пользователей смартфонов, надеются в компании.