Google планирует представить новое поколение дисплеев для VR-гарнитур

Одним из серьёзных недостатков текущего поколения VR-гарнитур является достаточно низкое разрешение встроенных в них дисплеев. Это приводит к расплывчатости картинки и ярко выраженному screen-door-эффекту, когда пользователю через увеличивающие линзы видны тёмные промежутки между пикселями. Корпорация Google , похоже, всерьёз намерена раз и навсегда закрыть этот вопрос, представив миру новое поколение дисплеев для устройств виртуальной реальности, многократно превосходящее существующие решения в плане качества картинки.

Согласно опубликованной в Сети информации, в рамках мероприятия Display Week 2018, которое начнётся 20 мая, Google планирует продемонстрировать 4,3-дюймовые дисплеи с разрешением 18 Мп, а это, на секундочку, разрешение 5657 на 3182 пикселей. Производством матриц займётся южнокорейская компания LG, а основными потребителями данной продукции станут производители VR-устройств нового поколения. Плотность пикселей на данных OLED-дисплеях составит впечатляющие 1443 пикселей на дюйм, что позволит избавиться от дискомфорта и недостатков изображения в VR-играх и приложениях.

«Белый OLED-дисплей со структурным цветовым фильтром позволил добиться недостижимой до этого момента плотности пикселей. Для повышения подвижности электронов мы решили использовать LTPS-панель n-типа (LTPS — сокращение от Low-Temperature Polycrystalline Silicon)», — говорится в официальном заявлении Google.

Существующие на сегодняшний день на рынке VR-гарнитуры похвастать таким разрешением, к сожалению, не могут. У самого продвинутого шлема HTC Vive Pro, который только должен поступить в продажу, каждый из 3,5-дюймовых дисплеев будет выдавать картинку с разрешением в 1440 на 1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. У предыдущего поколения гарнитур (Oculus Rift и HTC Vive) разрешение и вовсе по 1080 на 1200 пикселей на каждый глаз.

Новый дисплей Google мало того, что позволит выводить картинку с разрешением в 3182р, но ещё и способен поддерживать частоту обновления выше 90 Гц. Учитывая огромное количество пикселей, разработчики прекрасно понимают, что для такого качества картинки понадобится невероятно мощное железо. Чтобы снизить нагрузку на вычислительные мощности, инженеры Google планируют использовать отслеживание взгляда пользователя, а также технологию «улучшенного рендеринга», чтобы максимально детализировать лишь тот участок изображения, на котором сфокусировано зрение человека. Нечто подобное ранее уже предлагали другие компании, в том числе Nokia.