Google готовит обновленный дизайн для Google Play 

Компания Google работает над редизайном магазина приложений Google Play, стремясь сделать его более лаконичным, чем раньше, узнали журналисты GadgetHacks. Обновленный каталог пока доступен только ограниченной аудитории пользователей, но, вероятно, в скором времени, состоится повсеместный релиз.
Стараясь избавить Google Play от засилья визуально лишних элементов, разработчики компании сделали строку с данными о количестве загрузок, отзывах и оценках пользователей менее выдающейся. Теперь на ее месте красуются малоприметные символы в черно-белой цветовой гамме, которые не так бросаются в глаза, как зеленые.
Кроме того, отныне Google Play по-разному отображает информацию о приложении в зависимости от того, было ли оно установлено ранее. Так, например, если программа уже есть на вашем устройстве, вам будет предложено дать ей оценку, удалить или связаться с разработчиками. Тем же, кто незнаком с программой, будут показаны скриншоты и, по возможности, видеозапись с демонстрацией работы ПО.
Обсудить обновление Google Play можно в официальном Telegram-чате AndroidInsider.ru.