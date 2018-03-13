Apple может показать 11-дюймовый iPad Pro на WWDC 2018

Apple может показать 11-дюймовый iPad Pro на WWDC 2018Мы уже составили примерный список того, что Apple может показать на WWDC 2018. Среди новинок ожидается и новый iPad Pro.

Сейчас эту информацию подтвердили источники тайваньского ресурса Economic Daily News. По их данным, купертиновцы продемонстрируют новое поколение iPad Pro с диагональю около 11 дюймов.

Ребята из Macrumors полагают, что по габаритам это может быть тот же iPad Pro 10,5″, но с уменьшенными рамками. Так Apple не придётся изменять размер корпуса планшета.

Кроме того, источники утверждают, что в первой половине 2018 года не планируется демонстраций новых iPhone. Если информация правдива, то никакого iPhone SE 2 на WWDC 2018 не будет. Пока это первый слух подобного рода.

Тем не менее, это всё слухи, и относиться к ним стоит скептически. Что-то может оказаться правдой, а что-то — наглой ложью и дезинформацией.