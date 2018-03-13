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Онлайн-сервисами «Ростовводоканала» воспользовалось 96 тыс. абонентов
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Онлайн-сервисами «Ростовводоканала» воспользовалось 96 тыс. абонентов 

Деловое сообщество 13 марта 2018
На сайте ресурсоснабжающей компании АО «Ростовводоканал» абоненты могут оплачивать услуги в режиме онлайн в любое время без комиссии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Также через сайт vodokanalrnd.ru можно передавать показания приборов учета. Ресурс корректно открывается как со стационарного компьютера или ноутбука, так и со смартфонов, планшетов и других устройств.
Зарегистрироваться на портале можно за несколько минут, для этого нужно указать номер лицевого счета, сумму последней оплаты, номер телефона и электронный адрес. Пользоваться другим сервисом, «Три кнопки», можно без регистрации: достаточно выбрать «Оплатить», «Передать показания» или «Узнать задолженность».
На сайте vodokanalrnd.ru зарегистрировано 65 тыс. абонентов, а всего услугами портала в прошлом месяце воспользовались 86 тыс. абонентов.
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