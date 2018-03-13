Взломавшие CCleaner хакеры готовили третий этап вредоносной кампании

Исследователи компании Avast сообщили новые сведения о нашумевшем прошлогоднем инциденте с CCleaner. Согласно представленному на конференции SAS в Мексике докладу, хакеры, атаковавшие инфраструктуру CCleaner и внедрившие в утилиту бэкдор, готовились к заражению инфицированных компьютеров третьим вариантом вредоносного ПО, сообщает Bleeping Computer.

Напомним, инцидент имел место в сентябре 2017 года, когда исследователи Avast обнаружили, что в 32-разрядные версии CCleaner v5.33.6162 и CCleaner Cloud v1.07.3191 был внедрен инфостилер. По словам экспертов, вредонос инфицировал порядка 2,7 млн компьютеров, однако похищал только базовую информацию, такую как имя компьютера и данные о домене.

Cisco, Oracle, Как выяснилось позднее, внедрение инфостилера было лишь первым этапом масштабной кампании, предназначенным для выявления компьютеров, относящихся к внутренним сетям крупных технологических компаний, таких как Google Intel , Akamai, Microsoft и пр. В ходе второго этапа злоумышленники заразили вредоносным ПО только 40 компьютеров, обнаруженных в этих сетях. По мнению экспертов Avast, Cisco Talos и «Лаборатории Касперского» , ответственность за атаки лежит на киберпреступной группировке Axiom, предположительно имеющей китайское происхождение.

Согласно представленному на конференции в Мексике докладу, злоумышленники также готовили третий этап своей кампании. На компьютерах сотрудников Piriform (компании-разработчика CCleaner, приобретенной Avast в июле 2017 года) был обнаружен образец третьего вредоносного ПО, присутствующий там еще с 12 апреля 2017 года. Хакеры использовали сети Piriform для подготовки основного взлома, считают эксперты.

Речь идет о многофункциональном модульном фреймворке ShadowPad. Вредонос оснащен целым набором плагинов, предназначенных для самых разных целей. В частности, они выполняют функции бэкдора, кейлоггера и инфостилера. Судя по лог-файлам на зараженных компьютерах Piriform, в данном случае хакеры намеревались применять ShadowPad в качестве кейлоггера.

По мнению специалистов Avast, ShadowPad должен был использоваться на третьем этапе вредоносной кампании. Тем не менее, исследователи безопасности выявили зараженную версию CCleaner до запуска третьего этапа, и планы злоумышленников были расстроены.