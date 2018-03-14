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Получить полный доступ к Единому порталу госуслуг можно через онлайн-банкинг
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Получить полный доступ к Единому порталу госуслуг можно через онлайн-банкинг 

Kostroma.Today 14 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
Ростелеком совместно с дочерней компанией РТЛабс реализовал для пользователей Сбербанк Онлайн, Почта Банк Онлайн (интернет-банк и мобильный банк) и Тинькофф Банка возможность подтвердить свою учетную запись на Едином портале госуслуг (gosuslugi.ru), узнал KOSTROMA.TODAY. Сервис оказывается банками бесплатно.
В ходе работ была проведена интеграция информационных банковских систем с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА). ЕСИА предоставляет пользователю единую учетную запись для доступа к множеству государственных информационных систем, в том числе, на Единый портал госуслуг.
С помощью подтвержденной учетной записи можно получить все государственные услуги, оказываемые в электронном виде: записать ребенка в детский сад или школу, проверить размер пенсионных накоплений, зарегистрировать автотранспорт, оплатить госпошлины, штрафы ГИБДД, налоги и судебные задолженности, получить или поменять паспорт и многое другое.
Чтобы подтвердить учетную запись через Сбербанк Онлайн необходимо авторизоваться в системе и перейти с баннера «Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг» в форму подтверждения личных данных. После подтверждения можно получить любую нужную госуслугу, в том числе, подать заявление о включении в список избирателей любого удобного участка для голосования на выборах Президента РФ (услуга реализована Минкомсвязи РФ и ЦИК РФ и доступна до 12.03.18 включительно).
Услугу «Подтверждение учетной записи Госуслуги» в интернет-банке и мобильном банке Почта Банка Онлайн можно найти в категории «Госуслуги» раздела «Платежи и переводы», в Интернет-банке Тинькофф Банка — в категории «Госуслуги» раздела «Платежи».
«Возможность подтвердить учетную запись на Едином портале через онлайн-банкинг делает госуслуги более доступными, в том числе, для людей, проживающих в удаленных районах. Новый сервис обеспечивает доступ к госуслугам в режиме онлайн, без посещения Центра обслуживания или получения по почте кода подтверждения личности. Банки-участники проекта, в свою очередь, могут рассчитывать на расширение клиентской базы за счет предоставления на своих Интернет-витринах популярных госуслуг», — отметил Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил БОНДАРЕНКО.
В 2017 году через Единый портал было оказано около 1,3 миллиарда госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее. Для получения большинства из них требуется подтвержденная учетная запись, число обладателей которой сегодня составляет порядка 60 процентов пользователей Единого портала госуслуг — более 40 миллионов граждан.
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