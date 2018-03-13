В Mac App Store пробралось приложение-майнер

Разработчики студии Qbix придумали новый способ монетизации своих продуктов, узнали журналисты Ars Technica. Для того чтобы дать клиентам, не готовым оплачивать подписку на Calendar 2, возможность пользоваться им без ограничений, создатели ПО оснастили его встроенным механизмом для фоновой добычи криптовалюты Monero.

В отличие от вредоносных приложений для Android, которые занимаются скрытым майнингом, Calendar 2 делает это совершенно открыто и, по словам разработчиков, только с разрешения владельца устройства. Таким образом Qbix планировала компенсировать затраты на поддержку приложения, предоставив пользователям альтернативу традиционной подписке.

Так бы и майнил Calendar 2 криптовалюту, если бы не закравшаяся в его код критическая ошибка, возмутившая пользователей. Она не только препятствовала отключению функции добычи, но и нагружала процессор компьютера сверх меры. По словам Фреда Лакстона, давнего поклонника Calendar 2, мощность его Mac упала вдвое из-за постоянно ведущейся криптодобычи, которую он, к слову, не включал.

Основатель студии Qbix Грегори Магаршак заявил, что у разработчиков не было цели нажиться на своих клиентах. «То, что изначально задумывалось как нечто полезное, позволяющее людям разблокировать все функции [приложения], в конечном итоге привело к его дискредитации», — говорит он. Во избежание негодования пользователей разработчики приняли решение удалить функцию криптодобычи из приложения.

Узнать все о майнинге и криптовалютах можно на страницах дружественного ресурса 2bitcoins.ru. Обсуждаем безопасность компьютеров Mac от фоновой криптодобычи — в официальном Telegram-чате AppleInsider.ru.