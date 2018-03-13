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«Яндекс» разрешил пользователям и компаниям создавать навыки для «Алисы»
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«Яндекс» разрешил пользователям и компаниям создавать навыки для «Алисы» 

RB.ru 13 марта 2018
В компании уточнили, что пока платформа «Диалоги» работает в тестовом режиме, но позже будет расширена и на остальные продукты «Яндекса».
Пользователи через «Диалоги» смогут создавать различные навыки для «Алисы», например, обучить ее играть в города или показывать прогноз погоды. Ранее подобные функции были доступны только разработчикам компании, а теперь доступ к разработкам открыта для всех.
Каждая разработанная функция будет проходить через модерацию, после чего станет доступная в «Алисе» для всех в бета-версии поискового приложения «Яндекса». После завершения бета-тестирования, навыки станут доступны в основной версии помощника.
«Яндекс» также разрешил подключать к «Алисе» сторонние службы. Сейчас помощник уже имеет встроенную службу доставки цветов Flowwow, доставки пиццы «Папа Джонс», подбор вакансий HeadHunter. Чат-оты от компаний работают следующим образом: бизнес выбирает ключевую фразу, например, «Алиса, закажи папа джонс», после чего активируется диалог с компанией по выбору и доставке пиццы. Сейчас бизнес может подключать свои сервисы к «Алисе» бесплатно.
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