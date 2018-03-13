Пользователи Android-смартфонов смогут оценить сервис Google Lens

Ранее технология Google Lens была доступна лишь на «гуглофонах» Pixel. Теперь же ею могут воспользоваться все владельцы Android-устройств — инструмент был включен в качестве функции приложения «Google Фото» и «Ассистента». Важно, что на смартфоне должны быть установлены самые последние версии программ Google.

Технология обработки фотографий была представлена в мае 2017 года на конференции Google I/O. Она работает на основе алгоритмов компьютерного зрения для идентификации объектов, попавших в объектив камеры, и предоставляет данные по ним: пользователь может рассматривать ее как «глаза» искусственного интеллекта Google. Применять сервис можно как с целью определения незнакомых растений, так и для просмотра отзывов о ресторане по его вывеске. Достаточно лишь направить камеру на нужное место.

Например, в случае с рестораном, наведя камеру смартфона на вывеску, пользователь получит всю необходимую информацию о заведении, а если он сфотографирует архитектурный памятник, то сможет узнать больше о той или иной достопримечательности.