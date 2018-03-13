Ещё
Пользователи Android-смартфонов смогут оценить сервис Google Lens
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи Android-смартфонов смогут оценить сервис Google Lens 

Gizmonews 13 марта 2018
Фото: Gizmonews
Ранее технология Google Lens была доступна лишь на «гуглофонах» Pixel. Теперь же ею могут воспользоваться все владельцы Android-устройств — инструмент был включен в качестве функции приложения «Google Фото» и «Ассистента». Важно, что на смартфоне должны быть установлены самые последние версии программ Google.
Технология обработки фотографий была представлена в мае 2017 года на конференции Google I/O. Она работает на основе алгоритмов компьютерного зрения для идентификации объектов, попавших в объектив камеры, и предоставляет данные по ним: пользователь может рассматривать ее как «глаза» искусственного интеллекта Google. Применять сервис можно как с целью определения незнакомых растений, так и для просмотра отзывов о ресторане по его вывеске. Достаточно лишь направить камеру на нужное место.
Например, в случае с рестораном, наведя камеру смартфона на вывеску, пользователь получит всю необходимую информацию о заведении, а если он сфотографирует архитектурный памятник, то сможет узнать больше о той или иной достопримечательности.
Gizmonews: последние новости
Новый Firefox избавится от надоедливых запросов Виртуального оператора «ВКонтакте» признали провальным Представлено устройство с голографическим помощником Samsung
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня15
Заткнитесь. Порошенко поддержал Британию459
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе23
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури42
Неожиданные подробности в деле отравления Скрипаля20
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение