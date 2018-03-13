В Чайковском гостиницы и кафе могут наказать за бесплатный Wi-Fi

Чайковском прокуратура выявила, что две гостиницы и кафе нарушают законодательство о противодействии терроризму и экстремизму.

Оказалось, что в заведениях бесплатно предоставляют услугу доступа к сети Интернет через Wi-Fi. При этом отсутствует система фильтрации по защите от запрещенного контента. В надзорном органе считают, что это из-за этого пользователи могут беспрепятственно заходить на сайты с информацией экстремистского и террористического характера.

«Прокурор вынес руководителям предприятий представления с требованиями установить систему фильтрации от запрещённого контента. В случае невыполнения требований предприятия привлекут к ответственности за нарушения», — сообщили в Прокуратуре Пермского края.