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В Чайковском гостиницы и кафе могут наказать за бесплатный Wi-Fi
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В Чайковском гостиницы и кафе могут наказать за бесплатный Wi-Fi 

АиФ Пермь 13 марта 2018
Фото: АиФ Пермь
В Чайковском прокуратура выявила, что две гостиницы и кафе нарушают законодательство о противодействии терроризму и экстремизму.
Оказалось, что в заведениях бесплатно предоставляют услугу доступа к сети Интернет через Wi-Fi. При этом отсутствует система фильтрации по защите от запрещенного контента. В надзорном органе считают, что это из-за этого пользователи могут беспрепятственно заходить на сайты с информацией экстремистского и террористического характера.
«Прокурор вынес руководителям предприятий представления с требованиями установить систему фильтрации от запрещённого контента. В случае невыполнения требований предприятия привлекут к ответственности за нарушения», — сообщили в Прокуратуре Пермского края.
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