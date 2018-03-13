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Экс-глава такси «Везет» запустил сервис доставки продуктов из супермаркетов Metro и «Лента»
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Экс-глава такси «Везет» запустил сервис доставки продуктов из супермаркетов Metro и «Лента» 

RB.ru 13 марта 2018
Фото: Inc.
В запуск сервиса, который получил название Golamago, уже вложено более 100 млн рублей при общем плане инвестирования в 150 млн рублей. Доля Львова в компании составляет 50%.
Golamago позволяет клиентам заказывать товары онлайн и получать их в течение 90 минут. Сейчас заказывать продукты можно из сетей супермаркетов Metro и «Лента» в Москве.
Стоимость доставки для клиентов составит 290 рублей. В планах внедрение динамической стоимости доставки, которая будет начинаться от 99 рублей. Также проект намерен зарабатывать на системах скидок для сервиса от магазинов. Доставка происходит как за счет собственных курьеров, так и аутсорсинговых компаний.
Подобные сервисы уже работают в России. В 2016 году Mail.Ru Group запустила сервис доставки продуктов питания из магазинов Instamart. В Санкт-Петербурге есть igooods.ru, который доставляет товары из Metro, Prisma, «Ленты», «Лэнда» и Super Babylon. Накануне был запущен сервис Save Time по заказу и доставке товаров из «Перекрестока», «Вкусвилла», «Детского мира», «Республики», «Рив гоша» и аптечной сети «36,6».
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