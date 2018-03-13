Экс-глава такси «Везет» запустил сервис доставки продуктов из супермаркетов Metro и «Лента»

В запуск сервиса, который получил название Golamago, уже вложено более 100 млн рублей при общем плане инвестирования в 150 млн рублей. Доля Львова в компании составляет 50%.

Golamago позволяет клиентам заказывать товары онлайн и получать их в течение 90 минут. Сейчас заказывать продукты можно из сетей супермаркетов Metro и «Лента» в Москве

Стоимость доставки для клиентов составит 290 рублей. В планах внедрение динамической стоимости доставки, которая будет начинаться от 99 рублей. Также проект намерен зарабатывать на системах скидок для сервиса от магазинов. Доставка происходит как за счет собственных курьеров, так и аутсорсинговых компаний.