За три дня создатели календаря-майнера заработали $2 000

За три дня создатели календаря-майнера заработали $2 000Вчера из App Store навсегда удалили, казалось бы, безвредную утилиту-календарь Calendar 2. Как выяснилось, под безобидным приложением скрывался майнер, нагружавший процессор компьютеров Mac на 200 и более процентов. Но цензоры удалили Calendar 2 не по причине майнинга, а в связи с «недостаточной энергоэффективностью». Об это сообщил исполнительный директор компании разработчика Qbix.

Цензоры App Store отметили, что мы нарушаем пункт 2.4.2 и потребовали создать более эффективное приложение, которое не приводит к быстрому разряду аккумулятора и перегреву устройства.

Разработчики пообещали удалить функцию скрытого майнинга и предоставить всем пользователям год преиум-доступа бесплатно. По всей видимости, Calendar 2 скоро вновь появится в App Store, но лично я бы отказался от его загрузки, несмотря на приятный презент со стороны создателей. За 7 лет Qbix успели не только заработать $2 000 на скрытом майнинге криптовалюты Monero (за три дня, пока Calendar 2 был доступен в App Store), но и поднять около 700 тыс. долларов на других разработках.

Все, полученные от майнинга в Calendar 2 средства, мы планируем направить на разработку более эффективных приложений, которые будут полезны пользователям. Исполнительный директор Qbix