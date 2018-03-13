Назван самый дружелюбный Центробанк

Самым популярным в Twitter Центральным банком мира является ЦБ Индонезии, у которого обнаружилось 625 тысяч подписчиков. Об этом сообщает Bloomberg. В тройку также вошли ЦБ Мексики и Федеральная резервная система США . Все они имеют сотни тысяч подписчиков. Для сравнения, у Банка России на данный момент всего 6411 читателей в Twitter.

В микроблоге Банка Индонезии всего около 12 тысяч записей. Среди них как постоянные апдейты по ставке рефинансирования и инфляции, так и визуальная информация, например, видеоклип, в котором рассказывается о том, как отличить подделку.

Издание отмечает, что такую популярность ЦБ Индонезии получил из-за широкой распространенности Twitter в стране. По числу пользователей этой сети (24 миллиона аккаунтов) 260-миллионная Индонезия идет на третьем месте после США и Индии.

Тем не менее, твиты местного ЦБ более привлекательны для рядового пользователя по сравнению с контентом, который предлагают в своих микроблогах регуляторы США и Мексики

В конце прошлого года стало известно, что Банк России планирует проводить опросы россиян и узнавать, насколько им понятны сообщения регулятора. ЦБ РФ надеется таким образом повысить финансовую грамотность рядовых жителей страны и достучаться до предпринимателей.