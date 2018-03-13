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Назван самый дружелюбный Центробанк
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Назван самый дружелюбный Центробанк 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Самым популярным в Twitter Центральным банком мира является ЦБ Индонезии, у которого обнаружилось 625 тысяч подписчиков. Об этом сообщает Bloomberg. В тройку также вошли ЦБ Мексики и Федеральная резервная система США. Все они имеют сотни тысяч подписчиков. Для сравнения, у Банка России на данный момент всего 6411 читателей в Twitter.
В микроблоге Банка Индонезии всего около 12 тысяч записей. Среди них как постоянные апдейты по ставке рефинансирования и инфляции, так и визуальная информация, например, видеоклип, в котором рассказывается о том, как отличить подделку.
Издание отмечает, что такую популярность ЦБ Индонезии получил из-за широкой распространенности Twitter в стране. По числу пользователей этой сети (24 миллиона аккаунтов) 260-миллионная Индонезия идет на третьем месте после США и Индии.
Тем не менее, твиты местного ЦБ более привлекательны для рядового пользователя по сравнению с контентом, который предлагают в своих микроблогах регуляторы США и Мексики.
В конце прошлого года стало известно, что Банк России планирует проводить опросы россиян и узнавать, насколько им понятны сообщения регулятора. ЦБ РФ надеется таким образом повысить финансовую грамотность рядовых жителей страны и достучаться до предпринимателей.
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