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Расизм стал причиной блокировки Giphy в Instagram и Snapchat. Реакция пользователей бесценна
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Расизм стал причиной блокировки Giphy в Instagram и Snapchat. Реакция пользователей бесценна 

360tv.ru 13 марта 2018
Фото: 360tv.ru
9 марта социальная сеть для фотолюбителей и популярный чат‐мессенджер заблокировали поддержку сервиса анимированных стикеров. Электронная база данных GIF‐изображений или «гифок» позволяла пользователям в два клика дополнить раздел «историй» яркими визуальными элементами. Однако, из‐за ошибки модерации набор стикеров содержал картинку с непристойным содержанием, сообщил портал Tech Crunch.
Внимание к грубой расистской шутке привлекла пользовательница Twitter. Она напрямую обратилась к создателю Instagram Кевину Систрому с требованием разобраться в ситуации. К своему сообщению она приложила скриншот оскорбительного стикера.
#giphy
Публикация от the fact you dont know (@the_fact_you_dont_know)
Мар 10, 2018 в 7:26 PST  Невинных на вид мультяшных персонажей дополняла надпись «счетчик убитых в результате преступлений чернокожих». Основатель платформы моментально отреагировал на просьбу, в результате чего сервис приостановил работу с базой Giphy.
Контенту подобного типа нет места в Instagram. Мы приостановили интеграцию с Giphy, пока они не разберутся с этой проблемой
— представитель Instagram.
К нему присоединился спикер от лица Snapchat. «Мы отключили интеграцию сразу же как только нам сообщили об этой оплошности и не переменим своего отношения до тех пор, пока в Giphy не приложат усилий к тому, чтобы подобное не повторилось впредь».
Активные
фуд-блогеры
селфи-маньяки
высказались по поводу блокировки.
Инстаграм, верни гифки или бунт
— мдåшā (@DariaMilk) March 11, 2018
Инстаграм убрал гифки, снег не растаял, ты меня не любишь. Не жизнь, а выживание.
— мечта идиота (@RonnyyWeasley) March 11, 2018
Гифки из инстаграма удалили теперь можно удалять и сам инстаграм
— милт (@fuckhnk) March 11, 2018
Сотрудники Giphy поспешили извиниться перед публикой.
«Согласно нашим правилам пользования, запрещается размещение картинок, которые носят оскорбительный или вульгарный характер. Изучив проблему, мы удалили названный стикер. Он был опубликован по ошибке, наши фильтры модерации блокируют подобные материалы. Баг уже исправили и в данный момент вся библиотека гифок была проверена заново», — сообщили в компании.
В январе поддержку гифок внедрили в Instagram. Простым жестом пользователь мог добавить цветастые картинки в раздел историй. В феврале функцией обзавелся и Snapchat. Несмотря на принесенные извинения, стикеры Giphy в обоих приложениях по прежнему недоступны. Когда поддержка вновь появится, не сообщается.
А пока менеджеры Instagram и Snapchat ограждают своих подопечных от непотребства, разработчики WhatsApp решили предоставить пользователям больше свободы и дать шанс на ошибку.
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