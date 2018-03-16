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Apple приглашает на презентацию 27 марта
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Apple приглашает на презентацию 27 марта 

Apple Insider 21 час назад
Фото: Apple Insider
Сегодня компания Apple разослала официальные приглашения на презентацию, которая состоится 27 марта, и не где-нибудь, а в Чикаго! Согласитесь, хорошая новость этим холодным мартовским вечером.
Судя по недавним утечкам, гвоздем программы, как и водится весной, должен будет стать iPad. Компания уже зарегистрировала в России два планшета с ранее неизвестными идентификаторами, и мы предсказываем, что будет представлен iPad Pro с поддержкой Face ID, а также обновленный iPad mini, который уже достаточно засиделся в очереди на апдейт.
Также есть предположения, что свет увидит второе поколение iPhone SE, слухи о котором тоже время от времени появляются. И как показывает наш опыт, дыма без огня, как правило, не бывает.
В день презентации, в 20:00 по Москве, мы по традиции будем вести подкаст и прямую текстовую трансляцию на странице Live.AppleInsider.ru, присоединяйтесь! Также приглашаем вас обсудить готовящиеся к премьере новинки в нашем официальном чате в Telegram!
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