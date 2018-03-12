Большой брат уже здесь: жителей Китая будут оценивать по социальному рейтингу

Компании вроде Google Amazon уже давно занимаются сбором ваших данных для коммерческих целей. А ведь из таких данных складывается виртуальный профиль, на основе которого в будущем всем будут ставить «оценку». Многие банки, к примеру, вместо стандартной кредитной истории первым делом лезут проверять ваш аккаунт в Facebook в поиске характеристик, которые помогут им определить вашу платежеспособность.

Китае же система сбора данных о пользователях все больше напоминает антиутопию из серии «Черного зеркала». Например, от вашего социального рейтинга в стране зависит, отдадут ли вам предпочтение на сайте знакомств или даже место в гостинице. Забыли уплатить штраф за стоянку в неположенном месте два года назад? Будьте добры впредь добавлять 50 долларов депозита к аренде автомобиля. Много бедных студентов в друзьях? Возможно, вам больше подойдет гостиница подальше от центра города.

Wired

В 2010 году Суйнин стал одним из первых городов в Китае, внедрившим модель социального рейтинга. Местных жителей оценивали по ряду критериев, включая уровень образования, поведение в социальных сетях и соблюдение правил дорожного движения. Каждый житель начинал свою кредитную историю с 1000 баллов — это число затем увеличивалось или уменьшалось в зависимости от его действий. За помощь престарелым членам семьи начислялось 50 баллов, помощь бедным — 10 баллов. Если вас поймали пьяным за рулем или дающим взятку чиновнику — теряете 50 баллов.

После того как на основе набранных баллов были произведены все подсчеты, горожан поделили на четыре класса: A, B, C и D — фактически эквивалент оценки успеваемости от 5 до 2, используемой в российских школах. Те, кто зарабатывали себе «пятерку», пользовались приоритетом при поступлении на работу или в высшее учебное заведение. Гражданам-двоечникам, напротив, могли легко отказать в выдаче кредита или водительского удостоверения и даже ограничить доступ к некоторым видам социальных услуг.

С тех пор многие города Китая уже успели протестировать собственные варианты этой модели. Со временем все городские системы будут интегрированы в единую национальную сеть социального рейтинга. Китайские власти уже привлекли одного из технологических гигантов — компанию Baidu , которая должна будет разработать соответствующую базу данных к 2020 году.

К интернету, постепенно проникающему во все дома и мобильные телефоны, коммунистическое руководство Китая поначалу относилось с опаской — ведь это может служить платформой для выражения гражданами политического инакомыслия или местом для самоорганизации оппозиционных сил. Однако со временем — и с легкой руки технологических гигантов вроде Baidu, Alibaba и Tencent — правительство осознало, насколько полезными могут быть цифровые технологии в сборе и использовании информации. Ведь при помощи умного управления данными контроль над гражданами может быть одновременно более всеобъемлющим и менее очевидным — в отличие от агрессивных преследований или отчаянной цензуры.

Влезть в цифровые сети приложений, которые затем будут использовать ваши данные, несложно — ведь, подписываясь на их услуги, вы, скорее всего, сохраните много времени и облегчите себе жизнь. Для получения Alipay ID, к примеру, понадобится лишь номер телефона и скан паспорта — а зарегистрировавшись, можно забыть про свой кошелек. Через приложение можно заказать еду из понравившегося ресторана, оплатить парковку или оформить страховку, записаться на прием к врачу в обход очередей и даже взаимодействовать с друзьями в социальной сети внутри приложения.

Можно даже оплачивать коммунальные счета и интернет, а также использовать «приложения внутри приложений» — когда вы открываете Alipay или WeChat, то видите перед собой экран, полный иконок со всевозможными опциями и напоминающий домашний экран на смартфоне. Это все равно что иметь карты, онлайн-банк, «Яндекс. Такси», «Озон», Qiwi и Delivery Club в одном приложении. По сути, этот набор — целая экосистема услуг, которая чуть менее чем полностью отображает повседневную активность пользователей — и сохраняет все эти данные для обработки.

Одна из самых распространенных систем кредитного рейтинга в Китае «Сезам кредит» стала частью экосистемы приложения Alipay уже в 2015 году. Программа отслеживает ваше поведение в приложении и на его основе приписывает вам рейтинг от 350 до 950 баллов, вознаграждая пользователей с хорошим рейтингом и наказывая «ненадежных». Точный метод работы алгоритмов остается секретом, но в целом выделяется пять категорий описания пользователя. К примеру, категория «Связи» учитывает схожие рейтинги ваших друзей в социальной сети приложения, а «Характеристики» принимает во внимание то, какую машину вы водите, кто ваш работодатель и в какой школе вы учились.

В категории «Поведение» система отслеживает вашу платежную историю по долгам и типы товаров и услуг, которые вы приобретаете, — в общем, все тонкости вашей потребительской жизни — с целью определить «надежность» вашей кредитной истории. Таким образом, поведение, которое отличается своевременной уплатой коммунальных счетов или покупкой товаров для дома, скорее всего, говорит о надежном потребителе, которому можно спокойно предложить хорошую рассрочку по кредиту. Другое дело — пользователь, который проводит часы напролет в видеоиграх или тратит деньги в онлайн-казино.

Хорошее поведение — рейтинг выше 650 — позволяет вам брать в аренду автомобиль без депозита. Если же вы стукнете автомобиль и откажетесь выплачивать штраф, то информация об этом поступит обратно в систему, снизив ваш общий балл. Пользователям с рейтингом выше 750 одно время даже было позволено пропускать проверку безопасности в аэропорту Пекина.

Национальный совет Китая намекал на то, что при внедрении национальной системы социального рейтинга граждане, заподозренные в распространении «клеветы» в сети или всячески уличенные в «ненадежности», могут рассчитывать на ухудшение качества социальных услуг со стороны государства — которые, среди прочего, включают в себя медицину и образование.

Многие высказывают возмущение по поводу такого масштабного социального эксперимента, ведь такая система может существенно ограничить в правах человека, на репутации которого годами ранее было поставлено пятно в виде штрафа или правонарушения. Известны случаи, когда люди, над которыми по ошибке висел судебный приговор за штраф, который они выплатили много лет назад, не могли передвигаться по стране и совершать покупки в определенной категории товаров, не говоря уже о выдаче кредита, получении лицензий на ведение бизнеса и других подобных ограничениях. Представители же государства уверяют, что система поможет оптимизировать правопорядок и социальные взаимодействия граждан.

[При помощи рейтинга] можно быть уверенным, что плохие люди не найдут себе места в нашем обществе, в то время как законопослушные граждане смогут беспрепятственно жить и работать.

Люси Пен, директор Ant Financial